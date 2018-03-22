Adem Kılıççı Survivor performansı ile sosyal medya da en çok konuşulan yarışmacılar arasında. Adem Kılıççı kimdir? Yaşı kaçtır? İşte Adem Kılıççı'nın biyografisi...

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

2001 Avrupa Şampiyonası 2.si 2009 Akdeniz Oyunları 2.si 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si 2013 Akdeniz Oyunları 1.si 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur. 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

ADEM KILIÇÇI KAÇ YAŞINDA?

Adem Kılıççı 1986 tarihinde Ağrı'da doğdu. 32 yaşındadır.

ADEM KILIÇÇI'NIN DEĞİŞİMİ

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