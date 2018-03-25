Adı: Zehra 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adı: Zehra son bölümünde heyecan doruktaydı. İzleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanında bir çok soru cevabını bulacağa benziyor. İşte Adı: Zehra 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ADI: ZEHRA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ADI: ZEHRA 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bayram’ın söyledikleri sonrası deliye dönen Şule, Zehra’nın peşinde kimlerin olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Şule, Bayram’la yüzleşecektir! Zehra ise artık Hande’ye bu evde kötü bir şey olduğuna emindir. Ona ne olduğunu ve Hande’nin nereye gittiğini öğrenmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hande gibi davranmaya devam eden Zehra, elindeki ipuçlarından yola çıkacaktır. Öte yandan Salih, Zehra’nın nerede olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır. Yolu önce Genco’yla ardından da Kadir’le de kesiştiğinde olaylar geri dönülmez biçimde karışacaktır...

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