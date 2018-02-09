Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 televizyon kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınlarla ilgili geçen yıl binlerce şikayet ulaştı, bu yılın sadece ilk ayında başvuru sayısı 900'e yaklaştı.

A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriği nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan Adnan Oktar ile ilgili gerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) gerekse CİMER ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden iletilen şikayetlerin arkası kesilmiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CİMER'e, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 televizyon kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınlarla ilgili son bir yıl içinde binlerce başvuru yapıldı. Sadece 2018'in ilk ayında CİMER'e 895 şikayet ulaştı.

BAŞVURULAR 3 BAŞLIK ALTINDA

CİMER'e söz konusu başvurular 3 başlık altında gerçekleşti. Bu kapsamda "A9 kanalının yayınları", "toplumun genel ahlakına, milli ve manevi değerlerine saygısızlık" ve "Elvan Koçak'ın basına da yansıyan kızlarının alıkonulması şikayetleri sonrası oluşan tepkiler" konularıyla ilgili CİMER'e şikayette bulunuldu.

"RTÜK'E 310 SEVK YAPILDI"

Söz konusu A9 televizyonunun yayınlarıyla ilgili RTÜK'e bu başvurulardan 310 sevk yapıldı. Daha sonra RTÜK, şikayet konusu yayınların internet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle konunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilmesi talebinde bulundu.

Nihayetinde, "internet üzerinden yapılan yayınların, yasal düzenlemeyle RTÜK'ün denetimi altına alınması" konusu gündeme geldi.

"TOPLUMUN GENEL AHLAKINA SAYGISIZLIK"

CİMER'e, konuya ilişkin toplumun genel ahlakına, milli ve manevi değerlerine saygısızlık şikayetleri de geldi.

Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşı Elvan Koçak'ın basına da yansıyan "kızlarının alıkonulması" şikayeti sonrası da kanala tepkiler oluştuğu bilgisi de paylaşıldı.

"5 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI"

RTÜK, 6 Şubat Salı günkü toplantısında A9 kanalına ceza yağdırmıştı. Kanala "toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden" yayınları dolayısıyla 5 kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kanalın "Hoş Sohbetler" isimli canlı yayın programının bir yerinde izleyicilerin alt yazı ile internet ortamına yönlendirildiği ve canlı yayının internet üzerinden devam ettirildiğini belirleyen RTÜK, bu yayın sebebiyle de ayrıca tavandan idari para cezası uygulamıştı.

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