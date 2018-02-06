RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

ŞİKAYET YAĞMURU

Diyanet İşleri Başkanı'nın "Dengesi bozulmuş bir insan" dediği Adnan Oktar için RTÜK, CİMER ve BİMER ile birlikte Diyanet'e vatandaşlar tarafından çok sayıda şikayet geliyordu. Son gelişmeler üzerine RTÜK, Adnan Oktar'ın program yaptığı kanal hakkında incelemelerde bulunuyordu.

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