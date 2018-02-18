4 | 11

Her kadının kendine özgü bir karakteri olduğunu da savunan manken, “Varlığı fark edilmez ama yokluğu her şeyi tatsız bırakır. Bu cümleleri sevdiğiniz kadınlara gönderin. Onların gülümsemesini ve erkeklerin de kadınların değerlerini fark etmelerini sağlayın” dedi.