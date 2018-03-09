Afganistan'da camide patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide patlama meydana geldi. Saldırganın üzerindeki patlayıcıları cuma namazı sırasında infilak ettirdiği ve 7 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Gece yarısı ise Taliban'ın Takhar eyaletinde gerçekleştirdiği saldırıda 10 yerel polisi öldürdü. Dokuz yaralı ise hastanelere taşındı.

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