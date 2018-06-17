Afra Saraçoğlu, Eray Altay ile aşkını ilan etti

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin çekimleri sırasında yönetmen yardımcısı Eray Altay ile yakınlaşan Afra Saraçoğlu, bu aşkı sosyal medya paylaşımıyla ilan etti. Bayramı Altay ile Bodrum’da geçiren oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı