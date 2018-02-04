Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit düştü. Şehidin naaşı bu sabah uçakla Elazığ'a getirilerek baba evinden helallik alındı. Şehit için Mevlana Camisi'nde öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.

BAKAN CANİKLİ: MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ACI

Fevzi Gürsu'nun şehadete yürüdüğünü dile getiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Rabbim şehadetini kabul eylesin. Bu milletin birliği, beraberliği, bölünmemesi ve inancımız için Fevzi kardeşimiz şehadete yürüdü. Çok büyük bir fedakarlık. Şehit Türk milletinin şehididir. Çünkü bu topraklara düşman çiğnemesin diye kendi canını feda etti. Şehidimiz şuanda bizleri izliyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Milletimiz için, ailesi için büyük bir acı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Gerçekten büyük bir acı. Ama ne mutlu ki mertebelerin en büyüğüne Rabbim ona nasip etti" dedi.

Elazığ'dan tüm dünyaya seslenen Bakan Canikli, "Özellikle ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen taşeron hain örgütlere destek veren herkese sesleniyorum. O verdikleri silahlar Türkiye'ye yönelecek diye ikaz ettik. En son örneğini dün gördük. Onların verdikleri silahlarla yiğitlerimizi şehit ettiler. Fidanlarımız o nedenle toprağa düştü. Artık sözün bittiği noktadayız. Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun bu desteğini durdurmalı ve bitirmelidir. Bu Türk milleti için bir bağımsızlık mücadelesidir. 20 Ocaktan beri terör örgütü Afrin bölgesinden Türkiye'ye yönelik 90'a yakın saldırıda bulundu. Bunlar bir günde olmadı. Bu silahları bir günde getirmediler. Demek ki hazırlıklarını aylar, yıllar öncesinden yapmışlar yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

"BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ"

Terör örgütüne destek verenlere seslenen Bakan Canikli, "Amaçları ve hedefleri belli. Şunu hiç kimse unutmasın. Türk milleti birlik, beraberlik, bağımsızlığı için ne yapılması gerekiyorsa yapar. Bunu tarihte sayısız defa bu millet ortaya koydu. Çanakkale destanı, kısa bir zaman dilimi içerisinde 250 bin şehit verildi. Niçin ezanlar susmasın ve bu topraklara düşman ayağı basmasın diye. Kurtuluş savaşı en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu milletin ortaya koyduğu o cesaret. Daha nasıl anlatsın bu millet size bu toprakların çiğnenemeyeceğini. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Bu topraklar kutsal topraklar. Her bir karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Sonuna kadar savunacağız. Rabbimizin izni ile şuanda güçlüyüz. Artık operasyonlarda kullandığımız mühimmatları kendimiz üretiyoruz, silahları kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan almış olsaydık bu operasyonları yapamazdık zaten. İhtiyacımız yok. Şuanda binlerce mehmedimiz topraklarımızı, özgürlüğümüzü korumak için mücadele ediyor, gerçek anlamda destan yazıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından silah arkadaşları, vatandaşlar ve Bakan Canikli tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk , şehidin babası Metin Gürsu, ailesi, yakınları, vatandaşlar ile emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.

ŞEHİT ALİ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Isparta'ya getirildi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na taşınan şehidin cenazesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

BABA YILMAZ'I TUĞGENERAL TESKİN ETTİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Süleyman Hilmi Yılmaz'ı Tuğgeneral Bozdemir teskin etti. Bozdemir, baba Yılmaz'a sarıldı.Vali Günaydın da aile yakınlarını teselli etti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

OSMAN AKGÜNDÜZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari’de Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Muhammed Osman Akagündüz’ün cenazesi Adana'daki babevinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Niğde'ye gönderildi.

Şehit Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi gece saatlerinde uçakla Adana'ya getirilerek, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra Pınar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek, helallik alındı. Bu sırada şehidin babası Aziz Akagündüz ve yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Akagündüz'ün cenazesi, helallik alınmasını ardından defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Niğde'ye uğurlandı.

Hakkari Güven Dağı'nda çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce 1 Şubat'ta güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRI ŞEHİT DÜŞEN AHMET BAYRAM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis'e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenazesine katıldı.

Teröristlerce Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit olmuştu. 25 yaşındaki şehit için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi'nde bulunan camide cenaze namazı kılındı. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Bayram'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Kırıkhan Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü.

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