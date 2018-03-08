Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün... TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı. Afrin'in en büyük beldesi olan Cinderes çepeçevre kuşatıldı. Birlikler dün beldenin güneyinden giriş yaptı. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın aktardığı bilgilere göre; Cinderes'de meskun mahal çatışmaları başladı.

3055 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin Harekatı ile ilgili günlük açıklamasını yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, "3055 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

İKMAL YOLU KESİLDİ

TSK ve ÖSO harekatın 47. gününde Şeran beldesini ele geçirdi. Beldenin ele geçirilmesi ile birlikte teröristlerin ikmal yolu kesildi.

AFRİN'E 8 KM KALDI

Dün Afrin’in kuzeydoğusunda Kandil’den giden teröristlerin bulunduğu Meydanköy Barajı çevresi, Hallubiye ve Sağır köyleri ile Şeran Beldesi yakınlarındaki Meşale ve Katma köyleri de PKK/PYD’den temizlendi. TSK/ÖSO stratejik noktaları bir bir alarak Afrin merkezine yaklaşırken, birliklerin konuşlandığı noktalar ile Afrin arasındaki mesafenin de yaklaşık 8 kilometreye düştüğü bildirildi.

TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında takviye amaçlı olarak Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nden gönderilen komandolar, Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ne ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcılara (ZPT) bindirilen komandolar, sınır birliklerine sevk edildi.

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