"Bunlar dünyada çok yeni konseptler olduğu, yapan ülke çok az bulunduğu için ciddi talep var. Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine, Güney Asya'dan Avrupa'daki birtakım ülkelere kadar çok ciddi talep geliyor. Biraz temkinli yaklaşıyoruz çünkü özellikle sabit ve döner kanatta belli bir olgunluk seviyesine gelmeden bunları paylaşmak istemiyoruz. Önceliğimiz her zaman TSK. Her iki ürünü de TSK'dan aldığımız geri bildirimlerle olgunlaştırdık, daha mükemmel hale getirdik. Dolayısıyla bu ürünler belli bir olgunluk seviyesine geldiğinde ki döner kanatlı versiyon KARGU artık her anlamda bitti diyebiliriz, bu yıl içinde ihracatı olacak diye düşünüyorum. Sabit kanatlı ALPAGU ürünleri de çok büyük ihtimalle gelecek yılın başından itibaren ihracata başlayacak."