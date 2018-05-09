İş-Yaşam

UKAP'tan daha güçlüsü geliyor

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP), her türlü zorlu koşulu içeren saha testleriyle göreve hazırlanıyor. Bir yandan ürünü geliştirmeye çalışan şirketin gündeminde daha yüksek kabiliyetlere sahip modeller bulunuyor

  • 1 UKAP'tan daha güçlüsü geliyor
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    Şirket, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı (EFES-2018) kapsamındaki savunma sanayisi sergisinde, 4x4 zırhlı personel taşıma aracı KHAN, 4x4 zırhlı ambulans ve Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) tanıtıyor. Katmerciler'in insansız kara araçları konseptinin ilk ürünlerinden zırhlı ve paletli UKAP'ın tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebiliyor, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebiliyor.

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  • 2 UKAP'tan daha güçlüsü geliyor
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    Aracın ilk prototipi olan UKAP, atış platformu olarak geliştirildi. Alttaki ana platformun üzerinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. SARP sistemiyle koordineli çalışacak elektro optik, radar, haberleşme gibi sistemlerin araca entegrasyonu da planlanıyor.Güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan UKAP'ın, her tür zorlu koşulu içeren saha testleri başarıyla sürdürülüyor. Testlerde, platformun hareket performansı ve atış kabiliyeti üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Testlerden son olarak UKAP ile yapılan atışlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

  • 3 UKAP'tan daha güçlüsü geliyor
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    Platform, üzerine yerleştirilecek termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir sınır ve keşif gözlem aracı olabilecek, mayın temizleme için kullanılabilecek. Platform üzerine kurşun geçirmez bölüm yapılarak çatışma bölgelerinden yaralı kurtarmak üzere bu araç görevlendirilebilecek. UKAP, 2 tona kadar faydalı yük, askeri mühimmat ve teçhizat taşıyabiliyor. Platform, yüklü ağırlığı 16 tona ulaşan HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı çekebilecek gücüyle gerektiğinde ağır araçlar için için kullanılabilecek.

  • 4 UKAP'tan daha güçlüsü geliyor
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    Aracın elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor. UKAP'ın operasyon süresi en az 5 saat iken bu süre jeneratörle 8 saate çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan platformun hızının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Uzaktan kumanda kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebilen UKAP, uydu üzerinden ulaşılabilen herhangi bir noktadan kontrol edilip yönlendirilebiliyor. UKAP’ları sadece tek tek değil, uydu bağlantısı vasıtasıyla birlikte ve koordineli olarak yönetmek de mümkün olabiliyor.

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    TÜRK ZIRHLILARINA BÜYÜK İLGİ! ÜÇ ÜLKE İHRACATI UÇURDU

    Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisi geçen yılın ilk 4 ayında yaklaşık 507 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu yılın aynı döneminde ihracat rakamı yüzde 17'lik artışla 595 milyon dolara ulaştı.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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