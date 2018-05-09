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Katar'da BMC ve Nurol Makina'ya ait zırhlı kara araçları kullanılıyor. Son olarak Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla 214 adet NMS 4X4 aracının tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Şirket daha önce de Katar ile 342 adet Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı için sözleşme yapmıştı. Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı araçlar Katar güvenlik güçlerinin envanterine girmeye başladı.

BMC de Katar'daki varlığını Mayına Karşı Korumalı ve Çok Amaçlı Zırhlı Araç Ailesi'nin üyelerinden 50 Kirpi II, 35 Amazon olmak üzere toplam 85 yeni zırhlı araç siparişiyle güçlendirmişti.