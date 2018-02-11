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Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.