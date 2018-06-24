Türkiye sandık başında...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan askerler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermek üzere Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine geldi.

Dervişpaşa Ortaokulu'ndaki 300 askerin oy kullandığı belirtildi.

Oy kullanacakları okullara askeri araçlarla gelen Mehmetçik, oyunu kullandıktan sonra konvoy eşliğinde tekrar görev bölgelerine döndü.

Hassa Belediyesi'nin askerlerin oy kullanacakları okullara sevkiyle ilgili görevlendirdiği Tuğrul Yıldız, "Afrin'de görevde bulunan askerlerimizi 24 Haziran seçimlerinde oylarını kullanmak üzere otuzarlı kırkarlı nöbet değişimi yapacak şekilde tahsis ettiğimiz minibüslerle oy kullanacakları okullara getiriyoruz. Askerlerimizi oylarını kullandıktan sonra görev bölgelerine götürüyoruz" dedi.