Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 35’inci gününde ikinci aşamaya geçiliyor. Operasyonun ilk aşamasındaki hedeflere ulaşıldığını kaydeden askeri kaynaklar, 415 kilometrelik bir alanın temizlendiğini ve Afrin’in yüzde 25’inin kontrol altına alındığını belirtiyor.
OPERASYON HAZIRLIĞI
Gazete Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in haberine göre, terör örgütünün rahat hareket edebileceği kırsal kesimde operasyon tamamlanırken, 5 bin 800 teröristi kırsalda konuşlandıran örgütün, harekâtın ilk 17 gününde teröristlerin büyük bölümünü geri çektiği gözlendi. 7 noktada cepler oluşturan, ardından cepleri birleştiren TSK, ‘meskûn mahal operasyonu’ için hazırlıklarının sonuna yaklaştı. Lojistik desteğini Türkiye sınır hattında tutan TSK, alan hâkimiyetini sağlamasının ardından 7 noktada Suriye içinde üs kurulumuna hız verdi. Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında eşgüdümlü çalışan JÖH’ler ve PÖH’ler, ilk kez sınır ötesi operasyonda bir arada olacak. Operasyonda, Kara Kuvvetleri’ne bağlı askeri birlikler de yer alacak.
JÖH, PÖH ve TSK’ya bağlı unsurların operasyon alanında eşgüdümünü sağlamak üzere teknik ayrıntılar da eşzamanlı yürütülüyor. Sahada teröristlerin silahlarının sesi ile karışmaması için güvenlik birimlerin silahları ve teknik teçhizatı eşleştirildi. Benzer uygulama Hendek operasyonlarında da uygulanmıştı. Bölge kodları kuruldu. Teknik cihazlarda kullanılacak parolalar belirlendi. Kriptolu telsizlerin hangi birimlerde olacağı netleştirildi.
KENT MERKEZİ 14 BÖLGEYE AYRILDI
Kent kuşatmasını perşembe gününden itibaren başlatacak olan güvenlik birimleri, kent merkezini ve çevresindeki yerleşim birimlerini 14 bölgeye ayırdı. Operasyonel alan hareketliliğinin sağlıklı takibi ve bölgeler arasında sızmaların önlenmesi için belirlenen bu yöntemle daha önceki operasyonlarda başarı sağlanmıştı. Terör örgütü PKK/PYD ve YPG’nin Afrin kent merkezindeki 114 hedefi, yerel istihbarat ağından alınan bilgiler ve operasyonun başladığı ilk günden beri İHA’larla yakın takibe alınmıştı. Güvenlik birimleri, Afrin’de öncelikli hedeflerin örgütün mevzilendiği 114 bina olacağını belirtti.
NEFES BORUSU 'TEL RİFAT'
6 gündür rejim ile birlikte hareket eden paramiliter güçler, Afrin’de PKK/PYD’ye destek vermek üzere geçiş yapmaya çalışmıştı ancak top atışları ve SİHA’larla bu yapılar geri çekilmişti. Afrin’de, örgütün nefes borusu haline gelen Tel Rİfat birinci derece hedef olacak. Silahlı grupların Şii Nubl ve Zehra bölgelerinden geçiş yapmaları ve örgütün kaçışı önlenecek. Kuşatma sonrasında kent içindeki sivillerin kenti terk etmeleri için 4 farklı noktadan koridorların oluşturulması planlanıyor. Azez ve İdlip hattında AFAD ve Kızılay 5 ayrı senaryo üzerinden hazırlıklarını tamamlamış durumda.
TSK bünyesindeki Sakarya çok namlulu roket atarların (ÇNRA) menzili 40 kilometreyi buluyor.
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