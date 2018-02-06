Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, Kuri Tepe bölgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Aktepe'nin (32) cenazesi, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan yakınları ve askeri tören mangasınca alınarak konvoy eşliğinde kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

AA'nın aktardığına göre, camide ikinde vakti düzenlenen tören öncesi, şehidin tabutuna sarılan öğretmen eşi Işıl ve annesi Naime Aktepe'nin yanı sıra bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin 3 yaşındaki kızı Esra Aysima'nın da katıldığı törende, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, askeri erkan ve binlerce vatandaş da hazır bulundu.

Törende, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula katılımcılardan helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı.

Ardından askeri tören mangası ve vatandaşlarca katafalktan alınan şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin naaşı, top arabasına konuldu, bu sırada vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ya Allah bismillah, Allahuekber" sloganları attı.

Şehit Teğmen'in naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere doğum yeri olan Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne götürüldü.

Bakan Arslan ve protokoldekiler, şehit ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Arslan ve beraberindekiler camideki tören sonrası şehidin defnedileceği ilçeye hareket etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TSK, Mehmetçik Vakfı, siyasi partiler ve şehidin harekata katılan silah arkadaşları tarafından çelenk gönderildi.

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