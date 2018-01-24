Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı İngilizce öğretmeni eşinin görev yaptığı Antalya'nın Serik ilçesindeki okula verildi. Okulun yeni tabelası bugün asıldı.
DHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, 30 yaşındaki Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Şehidin İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın görev yaptığı Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Abdurrahmanlar İlkokulu'nun adı değiştirilerek, 'Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu' oldu.
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla okulun yeni tabelası asıldı.
'OKULUMUZA ŞEHİDİMİZİN ADINI VERDİK'
Kaymakam Haluk Şimşek, "Afrin operasyonunda şehit olan üsteğmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Vatan uğruna şehitler olduğu müddetçe bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette bu vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur. 'Orada ne işiniz var' diyenlere şu soruyu sormak lazım. Amerikalı ve Rusların orada ne işi var. Oralar bizim ecdat diyarlarımız. Edatlarımız orada 400 sene yaşamış biz kardeşçe geçinmişiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açıkladığı gibi bizim orada kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz kendi güvenliğimiz için oradayız. Bu uğurda da şehitlerimiz olacak tabi ki. En az şehit vermek için Allah'a dua etmekten başka bir şeyimiz yok. Okulumuza şehidimizin adını verdik. Eşi bu okulda görev yapmaktadır. Acılar paylaşıldıkça azalır. Önemli olan şehit olmak değil unutulmamaktır" dedi.
Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de "Dün acı haber aldık. Şehidimizin eşinin çalıştığı okulumuzun adını değiştirelim dedik. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık. Bugün de şehidimizin ismini okulumuza verdik. İsmi yazılı levhamızı astık. Tüm ülkemizin başı sağolsun" diye konuştu.
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