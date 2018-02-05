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Şehidin cenazesi, burada anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı.