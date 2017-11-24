Afyonkarahisar'da güvenlik görevlisi saldırganın belindeki silahı alıp cinayeti önledi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin belindeki silahını fark ederek alan güvenlik görevlisi, yaşanabilecek cinayeti önledi.



AA'nın haberine göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Nurettin K. (34), Cihan G.'ye (37) saldırdı. Kavga, kadınların da karışmasıyla daha da büyüdü. Bir süre sonra kapıları tekmeleyen Nurettin K'yi olay yerinden uzaklaştırmak isteyen hastanenin güvenlik görevlisi Selami Tür, Nurettin K.'nin belindeki silahı fark etti.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bunun üzerine Nurettin K'nin belindeki silahı hızlı bir hareketle alıp kendi cebine koyan Tür, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak silahı polise teslim etti. Kavgada yaralanan 3 kişi, aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Nurettin K. ve Cihan G'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Dikkati sayesinde olası bir cinayet veya yaralamayı önleyen güvenlik görevlisi Selami Tür, yaptığı açıklamada, 10 yıllık güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.



Kavgaya üç arkadaşıyla müdahalede bulunduklarını aktaran Tür, şunları kaydetti:



"Kavga esnasında ilk önce saldırgana müdahale ettim. Olay esnasında saldırganın beli sıyrıldı ve silah göründü. Belindeki silahı fark ettiğimde hemen aldım. Silahı kendi güvenlik odamızdaki çekmeceye kilitledim. Kavga çıktığında silahlı saldırgana 10-15 kişi saldırmıştı. Arkadaşlarımla beraber olayı bastırmaya çalıştık. 3 kişi olduğumuz için yeterli gelmedik haliyle. Hastane polisi hemen ekipleri çağırdı. Sonra takviye polis ekipleri geldi. Olayı ancak bu şekilde bastırabildik. Ekipler geldiğinde ben silahı polislere teslim ettim. Saldırganın karşı grup kalabalık olduğu için silahı kesinlikle onlara karşı kullanırdı. Silahı çekseydi zaten burada katliam olurdu. Çünkü burası çok kalabalıktı. O arbedede silahtan çıkan merminin kime gideceği belli olmazdı."



