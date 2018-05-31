Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:
* Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor. 2002 yılında Türkiye kamu yaklaşık 9 ay borçlanırken, şu anda bizim borçlanma vademiz 72 ayın üzerinde. Eskiden 100 lira vergi geliri toplardık, 85 lirasını faiz olarak öderdik. 2017 rakamını vereyim, 100 lira vergi topluyoruz, sadece 11 lirası faiz harcamalarına gidiyor.
* Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı
* Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi
* Ak Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
* Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz
* Önümüzdeki dönemde de vergi ayarlamaları bakımından enflayonist baskılara neden olmayacak kamu maliyesi çerçevesi oluşturulacak.
* Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı
* Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.
* Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.
* Kamu fiyat ayarlamarı ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz
* Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.
* Bütçe açığı seviyesi yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. 2018 başında 2018 bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek artışları karşılamak için düzenlemeler yaptık, vergi düzenlemeleri yaptık
* Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.
* Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak.
* Emeklilere bundan sonra da her iki dini bayramda ödeme yapılacak, bu kalıcı bir düzenleme.
* Kurumlar vergisi oranları düşecek. Son yapılan artışa kalıcı bir düzenleme olarak bakmadık. Bakanlar Kurulu bunu indirebilir. Kurumlar vergisinde indirime gidilmesi rekabet açısından önemli
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.