Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:

* Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor. 2002 yılında Türkiye kamu yaklaşık 9 ay borçlanırken, şu anda bizim borçlanma vademiz 72 ayın üzerinde. Eskiden 100 lira vergi geliri toplardık, 85 lirasını faiz olarak öderdik. 2017 rakamını vereyim, 100 lira vergi topluyoruz, sadece 11 lirası faiz harcamalarına gidiyor.

* Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı

* Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi

* Ak Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

* Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz

* Önümüzdeki dönemde de vergi ayarlamaları bakımından enflayonist baskılara neden olmayacak kamu maliyesi çerçevesi oluşturulacak.

* Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı

* Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.

* Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.

* Kamu fiyat ayarlamarı ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz

* Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.

* Bütçe açığı seviyesi yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. 2018 başında 2018 bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek artışları karşılamak için düzenlemeler yaptık, vergi düzenlemeleri yaptık

* Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.

* Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak.

* Emeklilere bundan sonra da her iki dini bayramda ödeme yapılacak, bu kalıcı bir düzenleme.

* Kurumlar vergisi oranları düşecek. Son yapılan artışa kalıcı bir düzenleme olarak bakmadık. Bakanlar Kurulu bunu indirebilir. Kurumlar vergisinde indirime gidilmesi rekabet açısından önemli



