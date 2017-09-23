AGİ kuş türleri 41 bin 700 liraya alıcı buluyor

Çukurova Ornitoloji Derneği ve Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu'nun organizasyonu ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Adana Anadolu Kupası Adana TÜYAP Fuar Alanı'nda başladı.
Derece yapan bazı AGİ türü kanaryalar 10 bin euro (41 bin 700 lira) fiyata kadar alıcı buluyor. Üretimin zor olduğu için fiyatların yüksek olduğuna değinen üreticiler, alıcısının sürekli bulunduğunu kaydetti.
Çukurova Ornitoloji Derneği Başkanı Ufuk Güleş, kuşların fiyatlarının ırkının güzelliğine göre değiştiğine değindi ve şöyle devam etti:
Agi ırkının fiyatları 4-5 bin euro aralığında değişiyor. Üreticiler verdiği emeğe göre fiyat biçiyor. Derece yapan kuş üreticisinin 6-7 bin euro beklentisi olabilir. 5 bin euroya veren de var 10 bin euro isteyen de var.
Ortalama olarak bu rakamlar dönüyor. Bazı kuşlar var gerçekten hatra binaen veriliyor. Üretimi zor ve ırk kalitesi yüksek bir kuş. Gözde rağbet, görselde gayet şık duran bir kuş.
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