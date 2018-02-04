8 | 12

Birçoğu başlangıç aşamasında belirti vermediklerinden çoğu zaman tespit edilemezler. Ağrı, en önemli şikayet olup, yüzde 30-40 olguda kendini gösterir. Bunun haricinde ağız içerisindeki dokularda sertleşme, şişlik, doku büyümesi, uzun süre iyileşmeyen ağız içi yaraların mevcudiyeti, ağız kokusu, ağız açmada zorluk ve kısıtlılık, doku hareketliliğinde azalma, boyun bölgesi lenf düğümlerinde ağrı ve hassasiyet ile kısmi veya total his kaybı da belirtiler arasındadır. Kulak ağrısı, kanama, dişlerde sallanma, nefes alma, yutkunma ve konuşmada zorlanma, kilo kaybı da diğer belirtileri arasında sayılabilir."