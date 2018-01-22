Ağrı’da 4 Aralık'ta M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen Van´ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Habertürk Haber Merkesi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, yarın memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ağrı

gazdan zehirlenen

uzman çavuş

şehit

güncel haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER