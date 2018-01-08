Ağrı'da kadın doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen hasta yakını serbest bırakıldı.

AA'nın haberien göre; Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ece Gökyayla'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını F.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ağrı Adliyesine sevk edildi.

F.Ç, savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ece Gökyayla, başka bir doktorun muayene ettiği hastayı, kendisine muayene olmak istemesi üzerine doktoruna yönlendirince hasta yakını F.Ç'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

ağrı

Ece Gökyayla

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER