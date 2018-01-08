Ağrı Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde nöbetçi Doktor Ece Gökyayla önceki gün görevini devretmek üzereyken yanına gelen genç bir erkek tedavi altında olan çocuğuna yeniden bakılmasını istedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; çocuğun yanına giden Dr. Gökyayla, başka bir doktor tarafından muayene edilerek ateşinin düşürülmesi için tedavi uygulandığını belirterek kendisini hastası hakkında bilgi alabilmesi için doktoruna yönlendirdi. Bunun üzerine hasta yakını Dr. Gökyayla’ya küfredip çocuğuna bakmak zorunda olduğunu belirterek ölümle tehdit etti. Doktor durumu güvenliğe ve polise bildirdi, sosyal medyadan da “Can güvenliğim yok. Lütfen duyurmama yardım edin” diye yazdı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hekime sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan kişinin Doğubayazıt İlçesi’nde emniyet görevlilerince gözaltına alındığı belirtildi.

Ece Gökyayla

ağrı

sağlık bakanlığı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER