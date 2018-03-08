Futbolla tanıştıktan sonra iki yıl içerisinde harikalar yaratan Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı, bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki ASP Gençlik ve Spor Kulübü ile spora adım atarak hem Ağrı'yı hem de Türkiye'yi gururlandıran başarılara imza atan kadın futbol takımı, büyük bölümü erken yaşta ve zorla evliliklerle karşı karşıya kalan yaşıtlarının aksine, kendilerini bekleyen kadere meydan okudu.

Koruma ve bakım altındaki kız çocukları ile terör mağduru veya ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin kız çocuklarından oluşan Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi liglerinde iki yıldır mücadele ediyor.

Geçen sezon TFF Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında bölgesinde birinci olarak son 32 takım arasında kalmayı başaran takım, bu yıl da 2. lig için play-off oynamaya hak kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik bir ağızdan "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" mesajını veren kızlar, futbolla değişen yaşamlarını anlattı.

AKBULUT: FUTBOL, HAYAT DEMEK

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşayan ve spor lisesinde okuyan, takımın 17 yaşındaki kalecisi Berivan Akbulut, futbolla tanışmasını, "Lisede futbol oynayan arkadaşlarımı gördüğümde 'ben de oynarım, yapabilirim' diye düşündüm. Bunu ailemle paylaştığımda ilk önce kabul etmediler. Ben de dik durdum, 'hayır, yapacağım, evde bir ilki gerçekleştireceğim' diyerek, ASP Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde futbol oynamaya başladım." sözleriyle anlattı.

Diyadin'de bir çok kızın erken yaşta evlendirildiğini söyleyen Akbulut, "Biliyorum, okul veya futbol olmasaydı babam da böyle yapacaktı, ben de küçük yaşta evlenecektim. Evlenmek, diğer arkadaşlarımın yaşadığı hayatı yaşamak istemedim. Çok kötü haldeler ve böyle olmak istemedim. Futbol oynamaya başladım. Artık ailem de destekliyor, mutlular. Annemin desteği hep arkamda, kazanacağım inşallah." dedi.

Spor sayesinde okul başarısının da arttığını, hayata bağlandığını vurgulayan Akbulut, "Futbol, hayat demek. Tüm genç kızları sporla tanışmaya çağırıyorum." diye konuştu.

"KADINLARIN DİK DURMASINI, HAYATA BAĞLANMASINI İSTERİM"

Kadınların, istedikleri zaman her şeyi başaracaklarını dile getiren Akbulut, "Erkekler daha üst düzeyde gözüküyor ama aslında öyle değil. Her şey kadın elinden geçiyor. Tüm kadınların dik durmasını, hayata bağlanmasını isterim. Biz de bağlandık, çok mutluyuz, özgürüz. Hayata karşı dik dursunlar, asla düşmesinler, kırılmasınlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirten Akbulut, "Çok gurur verici. Aileme bunu söylediğimde ilk başta çok şaşırdılar, inanmadılar. Gideceğiz inşallah. Bu yollara kadar geldik, kendimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Takımın 15 yaşındaki oyuncusu Fatma Oğuz ise ailesinin kızların futbol oynamasına olumlu bakmadığını ama kendisi istediği için buna itiraz etmediklerini söyledi. Futbolu ilk olarak mahallede oynadığını dile getiren Oğuz, "Futbol benim için hayat demek. Mesela sıkıntılı olup futbol oynadığımda rahatlıyorum, stresimi atıyorum." diye konuştu.

Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

"BİR KADIN DA ERKEKTEN DAHA İYİ FUTBOL OYNAYABİLİR"

Takımın kaptanı Hacer Tarılığ da futbolu çok sevdiğini vurgulayarak, ASP Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde büyük bir aile olduklarını söyledi. İki senedir futbol oynadığını ve bu sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunu anlatan Tarılığ, "Futbolu sadece erkeklerin oynayabileceği düşüncesine katılmıyorum. Bir kadın da erkekten daha iyi futbol oynayabilir." dedi.

İkinci lige çıkmaya hazırlandıklarını kaydeden ve tüm yaşıtlarına mutlaka sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunan Tarılığ, ASP Gençlik ve Spor Kulübü'nün 81 ilde bir çok gence destek olduğuna dikkati çekti.

Tarılığ, "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. İlk duyduğumuzda çok şaşırdık ve sevindik. ASP Gençlik ve Spor Kulübü, bir sürü etkinlik yapıyor, bizleri bir çok yere götürüp mutlu ediyor ama Cumhurbaşkanımızla görüşeceğimizi duyunca daha çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızı da ailemizin bir parçası yapmak istiyoruz. Onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Futbolla okul başarısının arttığını ve ailesinin de kendisini desteklediğini aktaran Tarılığ, şöyle devam etti:

"Bütün kadınlar çok güçlü. Aslında yapabileceklerine inanırlarsa bir sürü şeyi gerçekleştirebilirler. Bazı kadınlar erkeklerin güçlü olduğuna inanıyor olabilir ama ben buna inanmıyorum. Vallahi ben erkeklerden daha güçlüyüm. Sonuçta boşu boşuna 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yapılmıyor. 'Erkekler günü' yok. Demek ki kadınların bir gücü var ki bugün de bizim için yapılıyor."

ERİM: ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNÜNE GEÇECEĞİ KANAATİNDEYİZ

Aile ve Sosyal Politikalar Ağrı İl Müdürü Mehmetşafi Erim ise Ağrı ASP Gençlik ve Spor Kulubü'nde oluşturulan kadın futbol takımı sayesinde birçok gencin spora yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ağrı'da, bu noktada bakir bir alan var. Bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Onların heyecanla spora sarılmaları da bu işin daha hızlı gelişmesine sebep oluyor. Ağrı, erken yaşta ve zorla evliliklerde yüzde 15,7 oranı ile Türkiye'de birinci sırada. Bu 16-19 yaş skalasında değerlendirilen çerçevede böyle. Burada spor ya da benzer meşguliyetlerle ilgilenmenin hem okullaşmayı arttıracağı hem de erken yaşta evliliklerin önüne geçeceği kanaatindeyiz. Futbol takımımızın diğer kız çocuklarına da örnek olacağını düşünüyoruz."

Kızların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu anlatan Erim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya da sonsuz teşekkürlerini iletti.

Takımın antrenörü Halit Çelen ise "Amacımız Ağrı'daki kızlarımızı terör olayları, erken yaşta evlilikler gibi olumsuzluklardan uzak tutmak. Kızlarımızın futbol oynamaya başladığı günden beri hem ders oranlarında artış oldu hem de özgüvenleri arttı. Futbolun erkek sporu olduğu düşüncesini de kıracağız. Kızlarımızın ne kadar başarılı olduğunu göstereceğiz inşallah." diye konuştu.