Ahmet Ağaoğlu, daha önce yönetici kadrosunda bulunduğu Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olduğunu resmen açıkladı. Şu anda Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Ağaoğlu'nun yaşamına dair detaylar haberimizde...

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Trabzon'da doğdu. 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu.

1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başladı, 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.

Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyası nın başlatılmasını sağladı.

Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı.

2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı.

2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı.

2005 Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Takımı ve Hamza Sayın ülkemize bu spordaki ilk golf madalyalarını kazandırdılar.

2005 Turkish Open ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'ndaki birincilikler 'ilk' olarak Türk spor tarihine geçti.

Milliyet ve Zaman gazetelerinin geleneksel '(2005) Yılın Sporcusu' anketlerinde 'Yılın Spor Adamı' kategorisinde ödül aldı.

Türk golfüne yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 'Olimpiyat Meşalesi Ödülü'ne layık görüldü.

25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu.

2006 yılında 53. Milliyet gazetesi Yılın Sporcusu anketinde "Yılın Spor Adamı" Ödülüne layık görüldü.

2006 Yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından Türk Sporuna yaptığı katkılardan dolayı "Spor Özel Ödül'üne layık görüldü.

2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Bir yandan Federasyon başkanlığını yürütürken fırsat buldukça golf oynayan Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanı ve pilotdur.

Evli ve iki çocuk babası Ağaoğlu, ingilizce biliyor.