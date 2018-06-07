Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz konusuna açıklık getirdi ve golcü futbolcunun Bordo-Mavililer’in sözleşmeli oyuncusu olduğu hatırlattı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Kral ile yaptığı görüşmede aldığı ücrette indirime gitmesi yönünde istekte bulunduklarını belirten başkan Ağaoğlu, haber beklediklerini ifade etti.
Burak Yılmaz’ın başka bir takıma gideceği yönünde herhangi bir resmi teklif almadıklarını ve golcü oyuncunun bu konuda yönetime bir talebi olmadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, “Biz Burak Yılmaz ile birkaç kez bir araya geldik ve gidip gitmeyeceği yönünde kelime etmedik. Çünkü Burak bizim sözleşmeli oyuncumuz. Bizim kendisinden tek bir talebimiz oldu; o da aldığı ücrette indirime gitmesi. Çok soğuk bakmadı, kendisinden haber bekliyoruz” dedi.
Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü’yle Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir şekilde görüşmediklerini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
“İtibar etmeyin. Burak bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Ben gidip başka bir kulübün sözleşmeli oyuncusuna talip olsam önce kulüple konuşurum. Bu işin etik kuralı da bunu gerektirir. Beşiktaş Kulübü’nün bu konuyla alakalı bizimle iletişimi olmadı.”
JONATHAN BAMBA BOMBASI!
Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor, Fransa temsilcisi Saint Etienne’de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jonathan Bamba’yı gündemine aldı. 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan Bamba, 34 lig maçında 7 gol attı, 8 asist yaptı. Bamba’nın, Saint Etienne ile henüz sözleşme uzatmaması nedeniyle harekete geçildiği ve görüşmelere başlandığı ortaya çıktı. Bamba'nın adı, Fenerbahçe ile de anılıyor.
UMUT NAYİR HEDEFTE!
Trabzonspor, genç ve gelecek vadeden isimleri bünyesinde toplamayı hedefliyor. Fırtına bu doğrultuda Ankaragücü’nde forma giyen Umut Nayir’i renklere katmak üzere hareket geçti ve bonservisi elinde tutan başkent ekibi Osmanlıspor ile pazarlık masasına oturdu. 29 lig maçında 14 gol atan Umut Nayir’in Trabzonspor’a sıcak baktığı ancak Osmanlıspor’un yüksek bonservis rakamına Bordo-Mavili kulübün karşısına çıkması nedeniyle bu transfer şimdilik donduruldu.
RODALLEGA'YA TEKLİF!
Burak Yılmaz’ın gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadığı için Rodallega adeta arada kaldı. Gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kalan Rodallega’ya Göztepe dışında ülkesi Kolombiya’nın Cali takımından da teklif geldi. Rodi’nin bu cazip teklife sıcak baktığı ancak Trabzonspor yönetiminin kendisini göndermek istememesi üzerine bu transferin şu an çıkmaza girdiği belirtildi.
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