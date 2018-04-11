Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor’daki Basın Tribünü adlı programda aralarında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ağaoğlu, ekonomik durum ile Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında çıkan transfer dedikodularına değinip “Borç şu an 841 milyon. Gelirimiz 130 Milyon. Yıllık gelirinizin yedi katı borçlanmışsınız. Gelirinizin %60’ı faize gidiyor. Giderler de yıllık 200 milyonun üzerine çıkıyor. 3 ay içinde işleme sokacağımız 2 projemiz var, bu bile kısa vadeli borçları karşılamıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü 870 milyon TL getiren alır. Çünkü kulübün borcu bu kadar!” ifadelerini kullandı.

‘AKHİSAR, RODALLEGA İÇİN FIFA’YA GİTMEDİ’

Ağaoğlu, TM Akhisar’dan gelen Hugo Rodallega’nın transferinde Manisa ekibine 850 bin Euro’luk ödeme yapılmadığı için ihtar geldiğini belirterek “Akhisar bunun için FIFA’ya gitmedi. Kendileri çok büyük özveri gösterdiler. Akhisar’ın başkanını arayacağım ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür edeceğim. Bu borçlar ödenecektir” diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, başkan olunca hissettikleri ve kulübün şu anki durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Bundan 20 sene önce olsaydı çok farklı şeyler hissederdim ama şu an ağırlığını ve onurunu hissediyorum. Taraftarı olduğunuz takıma bir gün başkan oluyorsunuz. 100 yılın ötesinde futbol tarihi olan bir kentin sembolü olan bir takımın başkanı oluyorsunuz ama öyle bir halde geldik ki bunun bir anlamı yok. Savaşın ortasına geldik.

Bütün bu olumsuzluklar içinde benim tek şansım şu; tek aday olarak gittiğimiz için çok iyi bir yönetim kadrosu oluşturduğumuzu düşünüyorum.

Trabzon’da sokaktaki her çocuk futbolcu doğar. Trabzonspor felsefesini belirlemiş oyuncularla Trabzonspor 1. Lig'e çıkmıştı. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük kulübünün transfer politikasını değiştirmesine neden oldu. Ancak 8 yabancı futbolcu olan bir takımın nesine Trabzonspor diyelim? Trabzonspor hiçbir zaman yarışın dışında kalmayacak. Trabzonspor'un yeri her zaman zirvedir."