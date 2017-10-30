Ahmet Çakar: ''Muslera küfür etti ve görüntüsü var ceza verebilecek misiniz?''

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"Geçen hafta Caner Erkin'in belinden su aldım kimsenin gıkı çıkmadı, ettiği küfürün hesabını sorduk. Bu haftada Muslera yabancı dilde küfür ediyor. Bunun görüntüleri var ve bakalım Muslera'ya ceza verilebilecek mi?"