Ahmet Nur Çebi trafik kazası geçirdi

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mecidiyeköy'de trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Çebi'nin herhangi bir sağlık sorunun olmadığı ve kontrol amaçlı hastanede yattığı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi

trafik kazası

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