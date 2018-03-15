Ahmet Rıfat Şungar kimdir

Ahmet Rıfat Şungar ile Farah Zeynep Abdullah aşkı gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Rıfat Şungar'ı merak edenler internete akın etti. İşte Ahmet Rıfat Şungar hakkında detaylar...

AHMET RIFAT ŞUNGAR KİMDİR?

Ahmet Rıfat Şungar, 1983 9 Şubat tarihinde doğmuştur. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir.

Filmografisi

Deniz Seviyesi (2014) - Burak

Ah Neriman (2014-..) - Mert

Merhamet (2013-...) - Atıf Birsel

Kumun Tadı (2012) - Mehmet

Sirket.c. (kısa film, 2012) - K.

Soğuk (2012) - Enver

Bir Ömür Yetmez (2011-2012) - Ömer Batur

Karadağlar (2010-2011) - Cemal

Beni Unutma İstanbul (2010) - Mirko

Es - Es (2009) - Uras

Onlar Birbirlerini Sevdiler Ama (kısa film, 2009) - Orhan

Beş Şehir (2009) - Şevket

Üç Maymun (2008) - İsmail

Asi (2008) - Yetkin

Hatırla Sevgili (2007) - Ali

Kaybolan Yıllar (2006) - Mehmet Ak

Janjan (2006) - Yusuf

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