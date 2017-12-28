HT Magazin’de yer alan habere göre, rol gereği kilolu bir kadını canlandıran Türkpençe, hazırlanan özel bir kıyafetle sahnede 35 kilo daha kilolu görünerek şişmanladı.



Oyunda, yeni boşanan bir çiftin aşk ve intikamla verdikleri imtihan anlatılıyor.

Ahu Türkpençe