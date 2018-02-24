Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarına karşı 6 bakanın katılımıyla kurulan ve önceki gün Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında toplanan komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kaya, “6 saati aşkın detaylı bir toplantı yaptık. Dünya örnekleri incelendi. Olduktan sonra çocuklarımızın rehabilitasyon süreci önemli. Bu konu hep cezalar üstünden gündeme geliyor ama koruyucu, önleyici önlemler üzerinden gündeme gelmesi daha doğru” dedi.

‘BİR HAYATI VAR’

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Ankara’da katıldığı Polis Eşleri Derneği kermesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, “Bir anne olarak benim günlerce uykularımı kaçıran, vahşet denilecek olayların, tekrar tekrar kişilerin, çocukların yaşadıkları şehir, hatta mahallesine kadar verilmesi, orada yaşayan insanların bundan sonraki hayatını çok etkileyecek. Bu konuda da düzenlemeler yapı- labilir. Bu çocuk ve ailelerin bir hayatı var” açıklamasını yaptı.

Hadım yaptırımına ilişkin de Kaya, “Hadım konusu daha önce de Adalet Bakanlığı’mızın yaptığı, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma verdiği bir çalışmaydı. Bu konuda kanuni bir düzenleme ile tekrar gündemde. Cezalar tabii ki olacak ama öncelikle çocuklarımızı bilinçlendirelim, koruyalım, farkındalığı artıralım. Bu konuda aile eğitimleri çok önemli. Geçen yıl 890 bin aileye, aile eğitim programı kapsamında eğitim verdik. Eğer bir çocuk ailesiyle eğitimler kuramazsa, yaşadıklarını anlatamıyorsa, kademe kademe maalesef istismara kadar sürüklenen bir durumun içerisine giriyor” diye konuştu.

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) hakkında ise Kaya, “ÇİM’lerde psikologlar, savcılar, öğretmenler eşliğinde çocuklarımızın yaşına uygun şekilde ifadesi alınıyor. Bu tarihi bir adımdır, yaygınlaştı- racağız” bilgisini verdi.

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