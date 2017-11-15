Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: 500 bin kişiye evde bakım aylığı veriyoruz

Van ziyareti kapsamında İpekyolu Belediyesince yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış programına katılan Bakan Kaya, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamanın ve sosyal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmanın, bakanlığın temel görevi olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin uzun yıllar yanlış anlayışlar sonucu adeta toplumdan uzak tutulduğunu vurgulayan Kaya, bu alanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetleri döneminde adeta devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

"500 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM AYLIĞI VERİYORUZ"

Kaya, hükümetleri döneminde son 15 yılda engellilere yönelik anlayış ve hizmetlerde paradigma değişikliğine gidildiğini, Engelliler Kanunu'nu çıkardıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak engelli ve yaşlılarımızın en fazla ailelerinin yanındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu çerçevede, sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumunda kalan engelli ve yaşlılarımızın ailelerinin yanında olmaları için evde bakım aylığı uygulamasını hayata geçirdik. Eylül 2017 itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında yaklaşık 500 bin engelli, yaşlı vatandaşımızın yakınına evde bakım aylığı veriyoruz. Van'da da 9 bin kişiye aylık 9 milyon lira destek veriyoruz.

"ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 49 BİN 873'E YÜKSELTTİK"

Türkiye olarak 2012 yılında dünyada bir ilk olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sistemini uygulamaya koyduklarını bildiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece 2002 yılında sadece 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 49 bin 873'e yükselttik. İstihdam edilen engelli işçi sayısı ise 2017 yılı haziran ayı itibarıyla kamuda 10 bin 550'ye, özel sektörde ise 93 bin 88'e ulaştı. Engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik 2014'te yaptığımız bir yasal düzenlemeyle korumalı iş yeri uygulamasını başlattık. Bu uygulamayla iş yerlerinde engellilerimizin istihdamını işveren için cazip hale getiren indirim, istisna ve destekler getirdik. Engellilerimiz sosyal hayatın ve eğitim hayatının içinde yer alsın."

"SOSYAL POLİTİKALAR ALANINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ"

Bu hizmetleri yaparken ne engelli vatandaşlara ne de ailelerine maddi külfet yüklediklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Hizmetlerimizin tamamını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem bu alanda yeni kuruluşlarımızı hayata geçirecek ve yaygınlaştıracağız. Bunun için halen yürüttüğümüz çalışmalardan edindiğimiz deneyimleri de dikkate alarak geliştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi (EYM) projemize büyük önem veriyorum. Engelsiz Yaşam Merkezleri projelerine çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemlerde bunların sayılarını arttıracağız. Engellilerimizin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlayacağız ve gündüzlü hizmet verecek bu projemizle, sosyal politikalar alanına yeni bir soluk getireceğiz. Bu hizmetimiz, aynı zamanda neredeyse tüm vaktini engelli bireyine ayırmak durumunda kalan ailelere de dokunacak, onlara nefes aldıracaktır. Biz, ailelerimizin yaşadıkları zorlukları ve çektikleri sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Biz bu çalışmaları, gönülden, yürekten ve sevgiyle yapıyoruz çünkü biz 15 yıldır 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet sunuyoruz."

Sevgi olmadan hizmetin de olamayacağını dile getiren Kaya, açılışını gerçekleştirdikleri merkezle sosyal belediyecilik yönünün ne kadar önemli olduğunu ve neler yapabileceğini, sonuçta insanlara şefkatle nasıl dokunabileceğini de hep birlikte gördüklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya

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