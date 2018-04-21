Antalya gelecek hafta önemli bir havacılık fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bazı ilklere sahne olacak fuara, Katar Havayolları da şu an dünyada bir tane bulunan Airbus’ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak. Kısa süre önce teslim aldıkları modelin ilk müşterisi olan Katar Havayolları Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker de Antalya’da fuara katılarak bu uçağın tanıtımını yapacak. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak. Fuarı ziyaret edeceklere bu bilgiyi vermiş olayım. Zira havacılıkta devrim olarak nitelenen ve geçen hafta burada aldığı ödül sebebiyle yer verdiğim Qsuite Business Class koltuklarıyla da dikkat çekiyor. Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı ise çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.

DÜNYADAN KİMLER KATILACAK?

EurasiaAirshow’un en ağır konuklarından birisi Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi ICAO Başkanı Olumuyiwa Benard Aliu olacak. AsyaTürkiye Sivil Havacılık Konferansı için Antalya’ya gelecek ICAO Başkanı ile birlikte, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 40 ülkeden muadilleri ile savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 192 ülkenin sivil havacılık otoritelerine, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise “EurasiaAirshow Airlines CEO Summit” kapsamında 27 Star Alliance üyesi havayolu şirketinin üst düzey yöneticilerine davet gönderdi.

ANTALYA HAVA ŞOVLARINA DOYACAK!

Fuarın şov kısmında ise adeta nefesler tutulacak. Dünyanın en meşhur akrobasi timleri tam 150 uçuş gösterisi yapacak. İki yılda bir düzenlenecek fuar hem Antalya ekonomisine hem de Türk havacılığına ciddi katkılar sunacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek EurasiaAirshow’a İngiltere, Rusya, İtalya, Amerika, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri olmak üzere 300’ün üzerinde şirket katılacak.

S-400’LERİ GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?

Fuara Rusya’dan hava aracı ve profesyonel katılımcı olarak yoğun bir ilgi söz konusu. Ayrıca küresel havacılığın etkin şirketleri, sivil ve askeri delegasyonlar, sektörün profesyonelleri de Antalya’da bu fuarda buluşacak. Son günlerde Türkiye’nin envanterine alacağını açıklaması sebebiyle sıkça gündeme gelen Rus yapımı S-400 füzelerinin mokap’ları da ilk kez fuarda sergilenecek. Ayrıca fuar çok sayıda yolcu uçağı, iş jeti, helikopter ve çeşitli tiplerde askeri hava araçlarına ev sahipliği yapacak.

Pilotsuz hava taksi dönemine az kaldı!

Ocak ayında Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkan ‘Volocopter’den burada bahsetmiştim. Pilotsuz ve uzaktan kumandalı 2 kişilik bu hava aracı, ergonomik ve ince koltuklarıyla hizmet vermek için gün sayıyor. Zira tanıtımının yapılmasının ardından Alman yapımı ‘Volocopter’in kısa sürede 25 milyon euro değerinde yatırım alması proje sahiplerinin moralini yukarı çekmiş durumda. Hava taksi hizmeti verecek ‘Volocopter’ inşa edilecek ‘VoloPort’ istasyonlara her 30 saniyede bir iniş-kalkış yapabilecek. Elektrikle çalışan bu hava araçları, ‘Volo-Port’ta robotik bir sistemle şarj edilebilecek. Geçen hafta New York’ta tanıtımı yapılarak, hava aracı hakkında merak edilen; güvenlik önlemleri, VoloPort adı verilen istasyonlar, yönetim sistemi, talep edilen park yerleri ve yolcuların aracını nasıl kullanacakları gibi hususlar açıklığa kavuşturuldu. Dubai merkezli çalışmalarını sürdüren şirket, 2020 gibi ilk hizmeti vermeyi, 2028’de ise senede 100 bin yolcu uçurmayı hedefliyor.

Teknik özellikler

Yolcu kapasitesi: 2 kişi

Yükseklik: 2.15 m

Maksimum kalkış ağırlığı: 450 kg

Maksimum menzil: 27 km

Ortalama hız: 70 km/s

Maksimum hız: 100 km/s

Uçuş yüksekliği: 2000 m

Güç kaynağı: 2 motor, 9 batarya

Kadın kaptan pilot nasıl başardı?

Hafta içinde New York-Dallas seferini yapan SouthwestAirlines’a ait Boeing 737-700 tipi uçakta meydana gelen ilginç kazadan çıkarılacak dersler var. Uçağın patlayan sol motorundan fırlayan parçalar, uçağın gövdesine hasar vermiş, penceresini kırmasıyla da bir yolcu hayatını kaybetmişti. Böylesine ciddi ve riskli bir olayı başarıyla yönetip uçağı sağ salim havalimanına indirmeyi başaran uçağın ‘kadın’ kaptan pilotuna Amerika’da ve Batı’da çok dikkat çekildi. ‘Kadın’ vurgusu sıkça yapıldı. Tıpkı İran’da düşen Başaran Holding’e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin ‘kadın’ kaptanı, ülkemizde bazı çevrelerce eleştirilip ‘kadın kaptan olmasıydı, kaza olmazdı’ mealinde sözler sarf edilmişti. Ancak ABD Donanması’ndaki ilk kadın F-18 pilotu Tammie Jo Shults’un, soğukkanlılığını koruyarak pencereleri, gövdesi ve motoru büyük hasar gören uçağı Philadelphia’ya güvenli şekilde indirmesinde şüphesiz tecrübenin, eğitimin büyük rolü var. Meseleyi kadın-erkek düzlemine çekmek doğru olmaz. İran’daki kazaya da bu çerçevede bakılımalı.

Bu kazada dikkat çeken diğer bir husus ise yolcuların, hayat kurtaran güvenlik kuralları karşısındaki ilgisizlikleri. Uçağın penceresinin kırılması sonrasında kabindeki hava buradan dışarıya tazyikli bir şekilde çıkıyor. Pencere kenarında oturan kadın kuvvetli hava çıkışı sebebiyle hayatını kaybediyor. Bedeninin dışarıya sürüklenmesini de diğer yolcular engelliyor. Ama yolcuların uçağın içinden boşalan hava sonrası oksijensiz kalacaklarını ne derece dikkate aldıkları tartışmalı. Çünkü kabindeki yolcu fotoğraflarına bakıldığında, düşen oksijen maskelerini prosedürlere uygun olarak burun ve ağız üzerine takanın çok az olduğu dikkat çekiyor. Böyle bir kaza 35-40 bin feet’lerde meydana gelmiş olsaydı, maskeleri yanlış kullanan çoğu yolcu ölmüş olabilirdi. Maskenin sadece ağza takılması yeterli değil, burunla birlikte kullanılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.