Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık maçında karşılaşmanın 72. dakikasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yerde kalan 20 yaşındaki Abdelhak Nouri'ye 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı. Daha sonra helikopterle hastaneye götürülen Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği açıklanmıştı.

2018'in ilk günlerinde ise Hollanda basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu iddia edilmişti. Nouri'nin ailesi, olayın aydınlatılması için girişimlere başlamıştı. Bu durumun üzerine harekete geçen Nouri'nin ailesi, avukat bürosu aracılığı ile yaptığı basın bildirisinde, bu iddia karşısında şok olduklarını ve konu hakkında KNVB ve Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini ifade etmişti.

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirtmişti. Ajax Genel Menajeri Edwin van der Sar, yaptığı açıklamada kulübün Nouri'nin tedavisi sırasında hata tespit edildiğini dile getirdi.

Açıklama Ajax'ın uzun süre boyunca Nouri'nin yerde kaldığı anlarda en iyi tedaviyi gördüğüne inandığını dile getirilken Van der Sar, ailesinin girişimlerinden sonra üçüncü bir görüş istediğini duyurdu. Kardiyologların derinlemesine araştırmadan sonra Nouri'nin hava yolu üzerine fazla yoğunlaşıldığını ve kalp atışı, kan dolaşımı ve kalp masajına yeterince odaklanmadığının ortaya çıktığı, aynı zamanda defibrilatör kullanılması gerektiği duyuruldu. Van der Sar, kesin olmamakla birlikte gerekenlerin yapılması durumunda Nouri'nin şu anda daha iyi durumda olacağını dile getirdi.

Kulüp olarak şok içinde olduklarını dile getiren Van der Sar, Abdelhak'ın ailesinden özür dilerken gereken sorumluluğu üstleneceklerini, ailesiyle müzakerelere başlayacaklarını vurguladı.