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"Yürüyüş yapıyorum ve bol su içiyorum. Susuz bir yaşam düşünemiyorum. Güne, tarçın-limon-bal karışımı eklenmiş bir bardak su içerek başlıyorum. Hiçbir zaman güzel bir kadın figürü olmak istemedim, fakat vücumu korumaya hep önem verdim. Genlerin ve düzenli spor yapmanın formda kalmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum."