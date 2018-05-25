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Süperstar lakabıyla ilgili yaptığı, “Bir insan ya stardır ya da star değildir” açıklaması hatırlatılan Pekkan, “E ne var bunda?” dedi. Muhabirlerden, “Biraz açalım” karşılığını alınca ise “Açayım o zaman” deyip hırkasını açıp poz verdi.