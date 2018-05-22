AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

MEHMET MEHDİ EKER

EBUBEKİR BAL

OYA ERONAT

MEHMET EMİN YILMAZ

ERDAL ATİK

ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR

REMZİ ÇAYIR

FEHMİ KARDEŞOĞLU

MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

EMRE YAZICIOĞLU

NEZİHE KENT

MUSTAFA GÜLEKEN

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