Ak Parti, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Partinin ekonomi kurmaylarının adaylıkları da böylece belli oldu.

7 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclis giren ve 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, 24 Haziran seçimlerinde de İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. sıradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Çanakkale 2. sıradan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. sıradan, Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. sıradan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya 1. sıradan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin 1. sıradan,

2007-2015 yılları arasında 3 kez Gaziantep bir kez de Batman'dan milletvekili seçilen ve 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmış olan Mehmet Şimşek 2018 seçimlerinde milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

Mehmet Şimşek, 22 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümetinde Başbakan yardımcısı olarak yer almıştı.

Mehmet Şimşek'in yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü de 24 Haziran seçimleri için aday gösterilmedi.