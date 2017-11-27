AK Parti Grup Başkanvekili'nden Reza Zarrab açıklaması: Sanane biz eyaletin miyiz?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki AK Parti ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerince Çanakkale'ye yapılan yatırımları anlattı.
"SANANE BİZ EYALETİN MİYİZ?"
ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına da değinen Turan, şunları kaydetti:
"Türkiye'den bir vatandaş, başka bir ülkeye altın ihracatı yapmış. Konu bu. Bakın altını çiziyorum. İhracat yapmış adam. Üçüncü bir ülke 'yapamazsın' diyor. Arkadaş ihracat yapılan sen değilsin, ithalat yapan sen değilsin, biz şu ülkeyle bunu yapmışız. Sanane, biz eyaletin miyiz? Biz senin altında yaşayan bir ülke miyiz? Biz Gazi Mustafa Kemal'in şu topraklarda gazi olduğu, şehitler verdiği bağımsız bir ülkeyiz. Bu konuda hiç kimseye hesap verecek halimiz yok."
"AMERİKA'NIN 52. EYALETİ FİLAN DEĞİLİZ"
Turan, "Biz Tayyip Erdoğan'ın yüreğini, yürüyüşünü biliyoruz. O yüzden bir defa daha söylüyorum. Biz Amerika'nın 52. eyaleti filan değiliz. Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ticaretimizi yaparız, yanlışımız varsa bu mahkemeye hesap veririz. Ona göre beraat eder ya da cezasını alır. Ama iki ülke arasındaki ticarete, üçüncü bir ülke karışmaz" ifadelerini kullanan Turan, bu mesele gündeme geldiğinde, bütün partilerin ve bütün örgütlerin, "Kendi kavgamızı biz burada yaparız. Türkiye'de yaparız. Başka ülke ile hesaplaşma kendi haysiyetimiz olur, bunu yapmayız" demesini beklediklerini ancak böyle olmadığını ifade etti.
"DURUŞMA ÖNCESİ ANA MUHALEFET LİDERİ BAYRAM EDECEK"
Turan, "Ama ne oldu, adeta duruşma öncesi ana muhalefet lideri bayram edecek. Kendi beceremiyor, oyunu artıramıyor, 25'i, on yıldan beri 26 yapamadı. Oradan gelecek mahkeme kararına bel bağladı. Bu doğru bir şey değil, bu milli muhalefet değil, gel burada kavga edelim, Meclis'te kavga edelim. Burada polemik yapalım, ama 'Amerika'nın sesi radyosu' gibi çalışmak Gazi Mustafa Kemal'in partisine yakışmadı, yakışmıyor" dedi.
Turan, Gelibolu'ya eğitim kampüsü kurulacağını belirterek, bunun için 18 milyon liralık kaynak ayrıldığını söyledi.
Gelibolu'nun iskele sorununun da çözüme kavuşacağını dile getiren Turan, "İhalesi yapıldı ve 15-20 gün sonra ihale kesinleşme süreci dolacak. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak bir iskeleyi Gelibolu'ya kazandıracağız" dedi.
Konuşmanın ardından, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı binası hizmete açıldı.
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