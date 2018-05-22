AK Parti Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. AK Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. AK Parti aday listesinde dikkat çeken 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen AK Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede kuşkusuz çok sayıda isim dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'nin en genç Millietvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram tüm ilgiyi üstüne çeken isimlerden oldu. AK Parti listelerine giren isimler kadar giremeyen isimler de dikkat çekti. Partinin mevcut milletvekillerinden 149 isime yer verilmedi. Haluk İpek, Ahmet Gündoğdu, Ahmet İyimaya, Ali Babacan, Aydın Ünal, Cemil Çiçek, Reşat Petek, Mehmet Müezzinoğlu, Salim Uslu ile Şamil Tayyar listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'nin Kocaeli milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra AK Parti Kocaeli milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

AHMET EŞREF FAKIBABA

MEHMET KASIM GÜLPINAR

HALİL ÖZCAN

ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

MEHMET ALİ CEVHERİ

İBRAHİM HALİL YILDIZ

HALİL ÖZŞAVLI

AHMET AKAY

MEHMET FATİH AKSOY

GÜLER KAMA İZOL

İBRAHİM TORU

SEDAT ERTÜRK

İSMAİL TOSUN

İBRAHİM AYHAN

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