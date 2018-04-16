AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı.

Mahir Ünal, "16 Nisan'da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi ve Türkiye kazandı. Bununla ilgili değerlendirmeler yaptık." dedi.

CHP OTURMA EYLEMİ

Tehdit ve hakaret içeren laflarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum, tutuklu milletvekilleri hakkında 'rehin' ifadesinin kullanılması ve Deniz Gezmiş ile Selahattin Demirtaş benzetmesi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, uyum yasalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, takdir edersiniz ki tamamen yeni bir bürokrasinin oluşması, yeni bir idari sistemin oluşması, yeni teamüllerin oluşması anlamına da geliyor. Bununla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra tekrardan Milli Mutabakat Komisyonu'nda bir ortak çalışmayı müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu çalışmalar gönderilecek." dedi.

Ünal sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Kimyasal silahlarla halkı katletmiş olan, insanları mülteci konumuna düşüren, biz zamanlar reform yapacağım diye bize yaklaşan, sonra CHP'nin görüşme yaptığı Esad'a yönelik siz Kılıçdaroğluı CHP'sinin bir eleştirisini görmemişsinizdir."

Mahir Ünal, (Uyum yasalarıyla ilgili) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, takdir edersiniz ki tamamen yeni bir bürokrasinin oluşması, yeni bir idari sistemin oluşması, yeni teamüllerin oluşması anlamına da geliyor. Bununla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra tekrardan Milli Mutabakat Komisyonunda bir ortak çalışmayı müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisine bu çalışmalar gönderilecek" dedi.

SAADET PARTİSİ'NİN ELEŞTİRİLERİ

Mahir Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun döviz kurlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklamalarına ilişkin, " Kılıçdaroğlu'nun dili açık, Türkiye karşıtı bir dil. Erdoğan korkusu onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda. 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' demesini gayet normal karşılıyorum. Siyasette muhalefet olur ama mili meselelerde mutabakat olur. Mili konularda mutabıkat olduğu görülmemiş. Bu ülke bölgedeki sorunların kilit ülkesi olmuş, bu ülkenin sınır güvenliği sağlanmış, terörle mücadelede yol katedilmiş, bu ülke bütün içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen istikrarsız ortamda istikrarını korumuş bir ülke. Ama Kılıçdaroğlu için bu ülke Suriye ve Irak mesafesinde." ifadesini kullandı.

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