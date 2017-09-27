AK Parti Sözcüsü Ünal: Bahçeli'nin kaygılarını anlıyoruz

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak referandumuna ilişkin açıklamalarına ilişkin soruya, "Bahçeli'nin kaygıları ile bizim kaygılarımız aynıdır. Sayın Bahçeli'nin kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır" dedi.
Ünal'ın açıklamalarından satır başları;
Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderi birleşmiştir. AK Parti bu sorumlulukla bakmaktadır. Bölgedeki yeni krizlere de AK Parti aynı sorumluluklarla bakmaktadır. Bugün de MKYK ile hem Kuzey Irak referandumunu hem Dış İlişkiler Başkanlığımız son Almanya seçimlerini, İçişleri Bakanlığımız iç güvenlik gelişmelerini de değerlendirmiş bizimle paylaşmıştır.
"BAHÇELİ'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ"
Bahçeli'nin kaygıları ile bizim kaygılarımız aynıdır. Sayın Bahçeli'nin kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır. Önümüzde Kuzey Irak referandumu sonrası bu referandum sonuçlarına ilişkin Türkiye'nin pozisyonuna dair açıklamaları olmuştur. Bu açıklamalar bizim önümüzdeki süreçte bir plan içerisinde değişen pozisyonlara göre alacağımız durumu ifade ediyor. Devlet yönetmek, çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmek, doğru pozisyon alabilmekle ilgilidir. Bakanlarımızın da bu meyanda açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile tenakuz ifade etmiyor. Şu anda herhangi ambargo uyguluyor değiliz. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin 3 gün içindeki pozisyonuna göre Türkiye pozisyon alacaktır. 15 yıl boyunca bütün bu krizleri yöneten AK Parti siyaseti bütün bu süreci yönetecek kudrettedir. Herkes rahat olsun. Herhangi bir kaygıya mahal söz konusu değildir.
(Yeni vergi düzenlemesi) Sayın Naci Ağbal, konunun açıklanması için gerekli soruları 18:30'da cevaplayacak.
(Danıştay'ın yaz saati düzenlemesi kararı) Saat düzenlemesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak.
(Meclis gündemi) 1 Ekim itibarıyla "Meclis gündemi nedir?" diye soracak olursanız bu Meclis AK Parti Grubu'nun sizlerle paylaşacağı bir konu.
(Zeybekci'nin OHAL ve ambargo açıklamaları) Bugün sayın Zeybekci ile de görüştüm. Bugün yaptığı bir açıklama. Dolayısıyla sayın Bakanın bu konuda gazetelerle yaptığı, daha doğrusu bir gazete ile yaptığı görüşmede dile getirdiği bir konu. Daha sonra Anadolu Ajansı'na yaptığı görüşmede şahsi fikri olduğunu, ekonomik ambargoya ilişkin aslolanın sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın açıklamaları olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
(Seçim barajı düşürülecek mi?) Seçim kanunu bu çerçevede ele alınacak ve değerlendirilecektir. AK Parti 2012 yılında bu konuda öneride bulundu. Uyum yasaları çerçevesinde bu konular tekrar konuşulabilir.
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Misafir 1 saat önceBahçelinin kaygılarını anlayıp gereğini yap yoksa halk senin anlamanı beklemeden gereğini yaptıracak!!!333
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Misafir 1 saat öncebir yorum yazacağım, yayınlamayacaksınız diye yazmıyorum.150
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Misafir 1 saat önceyazıklar olsun90