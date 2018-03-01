TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Karamollaoğlu görşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İttifak görüşümüz belli, gündemimizde yok" dedi.

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