AK Partili Şentop: Rıza Sarraf'ın Türkiye'den gidişinde dahli olanların araştırılması lazım

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan, Rıza Sarraf'ın ( Reza Zarrab) ABD'ye gidişine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'a konuşan Şentop'un Rıza Sarraf’ın Türkiye için kurulan bir organizasyonun parçası olduğunu ifade ederek, 'Yurtdışına çıkmasına göz yuman, ihmali olan veya yardımcı olanların ortaya çıkarılması gerektiğini' söylediği belirtildi. Şentop'un 'Türkiye’den gidişinin de bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir' ifadelerini kullandığı ifade edildi.

Şentop, şunları söyledi:

"RIZA SARRAF'IN TÜRKİYE'DEN GİDİŞİNDE DAHLİ OLANLARIN ARAŞTIRILMASI LAZIM"

“Sarraf (Reza Zarrab), ABD’de belli yönde ifade vermesi için baskı görmüş olabilir. Buna ilişkin çok şey duyuyoruz ama asıl Türkiye’den gidişinin, bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Dolayısıyla onun gidişinde dahli olanların, yardımcı olanların, göz yumanların da mutlaka araştırılması lazım. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir. Sonuç itibarıyla FETÖ’cüler tarafından belgelerin götürülmesi dahil, bu ihanetin, Sarraf’ın Türkiye’den gidişi konusunda da bir organizasyon boyutu olduğunu düşünüyorum.

"KARISI VE ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE GİDİYORDU, BİR ÖTÜ, KAMUFLAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Şu anda yapılıyor mu bilmiyorum ama bu konuda araştırma ve inceleme başlatılmalıdır. Kimin ihmali var ona bakıp işe oradan başlamak lazım. Bir organizasyon olup olmadığını ortaya çıkarmak için, ABD’ye gittikten sonrasından değil, öncesinden başlamak lazım. Sarraf olayı, 17-25 Aralık’ta FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonun ABD’de devamı mahiyetinde. Burada da temel aktör olarak Sarraf’ın kullanıldığı görülüyor. O bakımdan bence Sarraf’ın Türkiye’den ABD’ye gidişinin de mercek altına alınması lazım. Bu gidişe masumane bir gidiş süsü verilmiştir. Karısı ve çocuğuyla birlikte gidiyordu. Ben bunun bir örtü, bir kamuflaj olduğunu düşünüyorum.”