Cadde’de yer alan habere göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde dolaşan Akasya Asıltürkmen, alışverişini noktaladıktan sonra yakın dostlarıyla buluştu.



Dostlarıyla koyu bir sohbete dalan güzel oyuncu, yöneltilen sorulara, "Her şey yolunda çok şükür. Evde çocuk büyütüyoruz. Anne olmak zor iş, kendimize pek zaman ayıramıyoruz. Ufaklığı anneannesine bırakıp dışarı çıkabildim” dedi.

Akasya Asıltürkmen