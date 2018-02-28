Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili olarak CHP grubunu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Akdağ, tasarının 10 gün içinde Meclis'e getirmeyi planladıklarını belirterek, "Görüştüğüm her iki parti grubu da meseleyi sahiplenmiş durumda" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin özkoç da konuyla ilgili olarak, "Bu olayı siyaset üstü bir olay olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan CHP ziyareti sonrası açıklama:

Bugün bakanlarımızla yapacağımız toplantıyı erteleyerek MHP ve CHP grupları ile görüşme kararı almıştım. Ziyaretleri yaptım. Çocuk istismarı konusunda bütün dünyada ilgili uzmanların en önemsediği husus, toplumda farkındalığın yükseltilmesi, toplum önderlerinin sahiplenmesinin sağlanması. Gördüm ki Türkiye'de bu meseleyi biz şu anda aşmış durumdayız. Görüştüğüm her iki parti grubu da meseleyi sahiplenmiş durumda. Konu önemli bir konu. Hepimizin üzerine hassasiyetle durduğu bir konu. Şunu da kararlaştırmış olduk. CHP grubu, gerek daha önce çalışan CHP'li milletvekili arkadaşlarımız, gerek kendi kurdukları ekiple çalışıyor. Bize elde ettikleri verileri verecekler, biz de dikkate alacağız. Mümkün olduğu kadar birlikte devam etmeye gayret edeceğiz.

"TASARIYI 10 GÜN İÇİNDE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Tasarıyı bir 10 gün içinde getirmeyi planlıyoruz. Mağdur hakları kanununun içine koyarak getirebiliriz. Büyük ölçüde fikir birliği olduğunu görüyorum.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

Bakanın ziyaretinden mutlu olduk. Hükümetimizin 6 bakanla birlikte oluşturduğu komisyonun, en üst seviyede çocuk istismarı ve cinayeti konusunu ele alması bizi mutlu etmiştir. Bizler uzun zamandan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu da MYK'da hem sosyologlardan hem de uzmanlardan bir raporun hazırlanıp bitirilmesini emretmişti. Sayın Bakana bu konudaki düşüncelerimizi ilettik.

"SİYASET ÜSTÜ BİR OLAY OLARAK GÖRÜYORUZ"

Sayın Bakanımız çalışmaların bir an önce karara bağlanması konusunda haklı bir şekilde ısrarcılar. Biz de bir an önce sayın Bakanımıza ileterek bunların değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu olayı siyaset üstü bir olay olarak görüyoruz.

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