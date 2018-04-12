Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM'ye sundukları cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısının, çocuk istismarıyla mücadeledeki eylem planları için ciddi bir katkı vereceğini bildirdi.
Akdağ, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere sırasıyla MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret etti.
Özkoç ile TBMM'deki makamında 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, çocuğa cinsel istismar konusunda kendisinin başkanlığında 7 bakan ve konuyla ilgili uzmanların, hukukçuların katılımıyla bir çalışma gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Akdağ, belli bir noktaya geldiklerini ve bir eylem planı hazırladıklarını aktararak, bu eylem planının bir parçasının da Meclise sevk ettikleri tasarı olduğunu söyledi.
"BÜYÜK ÖLÇÜDE MUTABIK KALDIK"
AA'nın haberine göre; MHP ve CHP gruplarıyla, bugünkü görüşmeyle birlikte 3. kez bir araya geldiğini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:
"Konuyu baştan nasıl geliştirebiliriz diye konuşmuştuk. Sonra bir ara görüşme yaptık. Şimdi de Meclise tasarı geldikten sonra nihai görüşmemizi yaptık. Gördüğüm şudur: Büyük ölçüde parti gruplarımızla mutabık kaldık. Tabii her konuda yüzde 100 mutabakat sağlanmayabiliyor. Ancak ortaya koyduğumuz maddelerin, çocuk istismarıyla mücadeledeki eylem planımız için ciddi bir katkı vereceğine inanıyorum. Yaptığımız eylem planı 2018 yılına ait bir eylem planıdır. Bundan sonraki yıllar için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız önünüzdeki 5 yılı içine alacak bir eylem planı geliştiriyor. Bu çalışmalarımıza samimiyetle, ciddi katkılar veren MHP ve CHP Grubuna teşekkür ediyorum."
"UZMANLARIN BİLE AYRIŞTIĞI NOKTALAR VAR"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da konunun başlangıcından itibaren TBMM'de grubu bulunan partilerle görüşmelerin sürdürüldüğünü belirterek, medeni ölçü içinde görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla bu konunun çözümü için katkı sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Özkoç, Akdağ'ın ayrıca Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü, burada da görüşlerin iletildiğini anımsattı.
Özkoç, "Bugün de milletvekilleri arkadaşlarımız ve bu konuda komisyonda olan arkadaşlarımızla birlikte çok uzun, her ayrıntıyı tartıştık. Uzmanları ilgilendiren, bu konuda uzmanların bile ayrıştığı noktalar var. O konular dışarıda kalmak kaydıyla birbirimize destek vermeyi, bu eylem planının bir an önce hayata geçirilmesini sağlamaya çalışacağız. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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