Türkiye’de ilk kez yapılan yüz ve kol nakilleriyle ismini tüm dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, zor günler geçiriyor. Yılda 50 bin ameliyat, 1 milyon 100 bin poliklinik yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, medikal firmalara olan 250 milyon liralık borç nedeniyle kırmızı alarm veriyor.
BORÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR, TIBBİ MALZEME SATIŞI DURDU
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; vadesi geçen alacaklarını tahsil edemeyen yerli firmaların tıbbi malzeme satışını durdurması nedeniyle hastanede malzeme krizi yaşanırken, ameliyatların sürdürülebilmesi için yabancı firmalardan piyasanın 3-4 katına alınan medikal ürünler, borç miktarının her geçen gün artmasına neden oluyor.
BAŞHEKİM PROF. DR. AYDINLI: BU DURUM BÖYLE DEVAM EDERSE BİRÇOK ÖNEMİ AMELİYATI YAPAMAYIZ
Yaşanan krizin boyutlarını anlatan AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Olay gerçekten son noktaya geldi, bu durum böyle devam ederse birçok malzemeyi bulamayız ve belki de birçok önemli ameliyatı da yapamayacağız. Gerçekten sıkıntıdayız” açıklamasında bulundu.
“Bize destek verilmesi lazım” diyen Prof. Dr. Aydınlı, “Yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yılda 1 milyon 100 bin polikliniğimiz, yüzlerce organ naklimiz var. Biz sistemin içinden çekilirsek o boşluk doldurulamaz. Böyle bir merkeze siyasilerde dahil herkesin el atması lazım” dedi.
Borç miktarının 250 milyon liraya ulaştığını kaydeden Aydınlı, sözlerine şöyle devam etti: “Borcumuzdan dolayı 1 liralık malı 4 liraya alıyoruz. KOBİ’lere ayakta dursunlar diye kredi veriliyor. O parayı bize versinler biz de firmalara dağıtalım. Hem onların işi görülsün, hem de biz borçtan kurtulalım.”
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"BU MERKEZ GÖZDEN ÇIKARILAMAZ"
Prof. Dr. Aydınlı, "43 üniversite hastanesinin borcu 6 milyar lira civarında, kamu hastanelerinin ise 11 milyar lira borcu var. Kamu hastaneleri de para ödeyemez hale gelince firmalar sıkıntıya girdi. Birçok iflas eden insan var. Biz yüz, kol, kemik iliği, kornea, kalp nakli yapıyoruz. Bu merkez gözden çıkarılamaz" dedi.
"ORASI TAMAMEN BATAK"
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İlaç ve Tıbbi Malzeme Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kalkan, şu bilgileri verdi: “2014 yılından alacaklarımız var. Yerli firmalar ürün satışını tamamen durdurdu. Medikalci arkadaşlarımız evini, arsasını satıp üniversiteye yatırmıştı. Şimdi ise bankalar temlik bile almıyor. Orası tamamen batak durumda.”
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"İMKAN YOK"
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erol Gürpınar, “Bugün dönüyoruz ama bu gidişatta bunun sonu belli. İmkân yok. Bir noktadan sonra olay öyle bir noktaya gelecek ki tüm firmalar malzeme vermeyi kesecek kestiği anda da sıkıntı o zaman başlayacak” diye konuştu.
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