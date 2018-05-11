Diyarbakır'da nefesleri kesen bir final maçı oldu... Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek isteyen iki takım zevkli bir mücadele ortaya koydular. Bunun sonucunda da kazanan TM Akhisarspor oldu. Hakem Cüneyt Çakır’ın bitiş düdüğüyle birlikte Akhisar’da halk sokaklara dökülerek bu büyük zaferi sabahlara kadar kutladılar.

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